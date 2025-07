Na de bakken kritiek: Tom Steels laat geen enkele twijfel bestaan over opgave Remco Evenepoel

De opgave van Remco Evenepoel heeft er flink ingehakt. Bij de supporters van de Belgische topper uiteraard, maar ook bij de analisten en commentatoren. Er was ook veel kritiek op Evenepoel, maar Tom Steels heeft zich nu uitgelaten over de zaak.

Verschillende commentatoren, analisten en supporters vonden het niet kunnen dat Remco Evenepoel zomaar meteen is afgestapt. Eens een slechte dag proberen te overleven kan volgens hen ook.

Veel reacties op de opgave van Evenepoel

De komende uren of dagen zal moeten blijken hoe ernstig de zaak was voor Remco Evenepoel en of hij echt niet verder kon, maar het is wel de derde opgave in zes grote rondes voor de Vlaams-Brabander.

Toch was verder rijden misschien kwalijker dan stoppen, gezien de omstandigheden. En wie weet wordt het dan opnieuw een wereldkampioenschap binnen enkele maanden in Kigali?

Snel stoppen de beste beslissing volgens Steels

Tom Steels verdedigt zijn renner in ieder geval vurig tegenover TNT Sports: "Hij was heel ontgoocheld dat hij de Tour moest verlaten, maar het ging niet. Het was de derde dag op rij dat hij zich niet fantastisch voelde. Je hoopt wel op het beste en dat het keert, maar dat gebeurde niet."

Volgens hem was het slim om niet door te zetten: "Hij had niet de benen om af te zien. Je moet zoiets op tijd beslissen, als je voelt dat er iets verkeerd is. Hij was zichzelf niet en dan moet je heel voorzichtig zijn om niet over de limiet te gaan. Dan kan je maanden verliezen in plaats van dagen."