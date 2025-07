Nederlander moet na gigantische stunt in de Tour de France plots ... dopingvragen beantwoorden

Dan zorg je eens voor een megastunt door in de Tour de France naar ritwinst te klimmen op Luchon-Superbagnères. Als 'beloning' mocht Thymen Arensman ... dopingvragen beantwoorden.

Het zag er lange tijd naar uit dat Thymen Arensman in de veertiende Tourrit bezig was aan een tevergeefse solo. UAE hield het verschil met de kop van de koers vrij beperkt. Op de slotklim bleek Tadej Pogacar dan toch niet noodzakelijk zijn zinnen te zetten op de ritzege. Arensman bleef voorop en pakte de grootste zege in zijn carrière.

Zoals elke ritwinnaar gaf hij na afloop van de etappe een persconferentie. Tijdens deze persbabbel kwam een merkwaardig onderwerp ter sprake: de situatie van masseur David Rozman. De Sloveen werd in een ARD-documentaire in juni gelinkt aan dokter Mark Schmidt, die veroordeelt is in de dopingzaak bekend als Operatie Aderlass.

Arensman speelt het door naar management

Volgens de site van INEOS is hij de belangrijkste verzorger van het team, maar sinds het begin van de Tour is hij niet meer bij de ploeg gezien. Daarom werd Arensman gevraagd of Rozman nog bij de ploeg verblijft. "Daar heb ik geen idee van. Dat zou je aan het management moeten vragen, om eerlijk te zijn", speelt Arensman het door.

"Ik focus me op mijn eigen zaken. Vraag het vooral aan het management", was de oproep van Arensman. De leiding bij INEOS houdt de lippen echter op elkaar. Daarom werd er nog even doorgegaan op het feit dat die vraag aan hem gesteld moet worden. "Als jullie het geprobeerd hebben bij het management, is het vreemd dat ze niet echt antwoorden."

Grootste zege in loopbaan Arensman

Arensman benadrukte nogmaals dat hij met zijn eigen ding bezig is. "Ik ben gefocust op mijn werk en heb net de grootste zege in mijn loopbaan gewonnen. Daarvan probeer ik te genieten." Voor Arensman is het nu al een geslaagd Tour-debuut.