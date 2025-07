Jan Bakelants ziet Remco Evenepoel één iets niet graag doen: "Niet verstandig"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Remco Evenepoel gaf op in de Tour de France, een van zijn grote doelen van het seizoen. Wat rest er de olympische kampioen nu nog van doelen dit seizoen?

De Tour was voor Remco Evenepoel een groot doel dit seizoen en hij won net als vorig jaar ook een etappe. Zijn opgave maakt wel dat Evenepoel zijn Tour ook zag mislukken, want bij zijn debuut werd hij vorig jaar ook derde in het eindklassement.

Het wielerseizoen duurt nog zo'n drie maanden en Evenepoel begon door zijn ongeval op training ook pas in april aan zijn seizoen. De olympische kampioen heeft dit seizoen nog maar 34 koersdagen op de teller staan.

Welke wedstrijden rijdt Evenepoel voor het WK?

Jan Bakelants vindt dat Evenepoel de Vuelta nog moet rijden. Evenepoel sloot een deelname voor de Tour al uit, maar Bakelants vindt dat hij de plannen moet omgooien. Het warme klimaat moet hem voorbereiden op het WK in Rwanda eind september.

Patrick Lefevere maakte echter al duidelijk dat de Vuelta wellicht geen optie is voor Evenepoel. Hij vindt dat Evenepoel zich met eendagswedstrijden moet voorbereiden op het WK in Rwanda.

Bakelants zou Evenepoel in één eendagskoers dan liever niet aan de start zien. "San Sebastian (volgende week zaterdag op 2 augustus, nvdr.) erbij nemen, lijkt mij in deze omstandigheden niet echt verstandig", zegt hij bij HLN.