Wout van Aert schrok al stevig in de Tour: "Heb me daar echt al over verbaasd"

Wout van Aert is bezig aan zijn zevende Tour de France. Hij heeft dan ook al veel zien veranderen in de belangrijkste koers van het seizoen.

In 2019 stond Wout van Aert voor het eerst aan de start van de Tour de France, sindsdien was hij er elk jaar bij. In 2019, door een val in de tijdrit, en in 2023, door de geboorte van zoontje Jerome, reed Van Aert de Tour niet uit.

In zijn eerste vier deelnames, tussen 2019 en 2022, won Van Aert telkens minstens één etappe. Hij won in totaal al negen ritten, maar wacht al bijna drie jaar op een tiende ritzege. Dit jaar werd Van Aert al tweede, vierde en vijfde.

Makkelijk zal het niet worden voor Van Aert, want hij is inmiddels 30 jaar en het peloton rijdt steeds sneller. In 2019 won Bernal de Tour met een gemiddelde snelheid van 40,5752 km/u, vorig jaar won Pogacar met een gemiddelde snelheid van 41,8075 km/h.

Van Aert zag Tour pak sneller worden

"Het is de tendens van de laatste jaren dat het alsmaar sneller wordt. Deze Tour heb ik me al een paar keer verbaasd over hoe snel het gaat", wordt Van Aert geciteerd door Sporza op zijn persconferentie op de tweede rustdag.

"Gisteren (zondag, nvdr.) dacht ik vijf keer dat we wel ruimte gingen krijgen, maar ze bleven maar achter elkaar springen", zei Van Aert nog. Hij hoopt in de slotweek nog op een kans om zijn tiende ritzege te pakken.