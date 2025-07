Zag Soudal Quick-Step instorting van Evenepoel al lang aankomen?: "Dat gaf toch al iets aan"

Remco Evenepoel moest de Tour de France uitgeput verlaten in de veertiende etappe. De ploegleiding van Soudal Quick-Step kreeg op het Belgisch kampioenschap al slechte signalen.

Bij Soudal Quick-Step werd er over gezwegen in alle talen, maar Remco Evenepoel had het na de Dauphiné lastig. Hij had moeite met intensiteit op training en moest ook meer rust inbouwen dan gepland.

Op het BK tijdrijden leek er niets aan de hand, Evenepoel won met ruime voorsprong op Florian Vermeersch en Alec Segaert. In de wegrit pakte Evenepoel zilver, na een ongenaakbare Tim Wellens.

Lodewyck niet overtuigd van Evenepoel op BK

Toch vond ploegleider Klaas Lodewyck dat de wegrit geen hoogvlieger was. "De allerbeste Remco rijdt in Binche altijd naar Wellens toe en wordt kampioen. Dat gaf toch al iets aan", zegt Lodewyck bij HLN.

Met voldoende rust en met zijn uitstekende kwaliteiten hoopte Soudal Quick-Step nog op een supercompensatie bij Evenepoel. De eerste tien dagen van Evenepoel, met ritwinst in de tijdrit, waren ook degelijk.

"Maar ook daar: niet spectaculair", stelt Lodewyck. In Boulogne-sur-Mer, Rouen en Mûr-de-Bretagne had Evenepoel geen sprint in de benen. Het viel op dat Evenepoel afweziger was in koers, afgelopen week zou blijken waarom.