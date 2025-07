Van Wilder de redder van Soudal Quick-Step op de Ventoux en houdt emoties niet tegen: "Aan alle criticasters: rot op"

De ritzege op de Ventoux komt op naam van Paret-Peintre, maar Ilan Van Wilder was de redder van de winstkansen van Soudal Quick-Step. Zijn kopbeurt in de slotkilometer betekende het einde van de dreiging van Pogacar en Vingegaard.

Pogacar en Vingegaard waren tot op driekwart minuut genaderd van de kopgroep, waar ze vooral naar elkaar keken. Nog één versnelling van de groten en ze zaten misschien weer helemaal voorin. Dan kwam Van Wilder echter nog aansluiten en die reed op kop meteen een stevig tempo in dienst van Paret-Peintre. De Fransman maakte het af.

Volgens Het Laatste Nieuws liet Van Wilder vooral in zijn Franstalige interviews de emoties de vrije loop. "We hebben 'strontdagen' beleefd met onze ploeg (door de opgave van Remco Evenepoel, red.). Ik ben zo blij, voor Valentin en voor de ploeg." Van Wilder leeft uiteraard enorm mee met wat die ploeg allemaal heeft moeten trotseren.

Soudal Quick-Step haalt gram tegenover criticasters

Er komt al eens kritiek op Soudal Quick-Step wat betreft de sterkte van de klimploeg en Van Wilder is één van de renners die het daar wel lastig mee heeft. "We hebben weer veel kritiek gehad. Dat we niet sterk genoeg waren, blablabla ... Aan al die criticasters zeg ik vandaag: ‘Rot op’. Want we winnen op de Ventoux", is zijn antwoord.

Het was misschien een gelegenheid om zelf te kunnen winnen. Zoals hij dat vaker gedaan heeft voor Evenepoel, werkte Van Wilder zich nu uit de naad voor Paret-Peintre. Onze landgenoot zei dat hij zich in het begin niet super voelde, in tegenstelling tot Paret-Peintre. Waarna het een makkelijke keuze was de kaart van de Fransman te trekken.

Ilan Van Wilder geen egoîst

"Ik ben geen egoïst", verduidelijkt Van Wilder. Dat heeft hij met die laatste kopbeurt ook nog eens laten zien. Dan moet je ook wel duimen dat je ploegmaat de kroon op het werk kan zetten. "Gelukkig ging Healy dan als eerste aan, en is Valentin uit zijn wiel kunnen komen."