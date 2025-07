Boogerd denkt aan Trine-effect: "Wout van Aert mogelijk geïrriteerd door de verklaringen van de vrouw van Vingegaard"

Wout van Aert tovert wel een lach tevoorschijn als het kan, maar zouden de verklaringen van de vrouw van Jonas Vingegaard hem toch niet irriteren? Michael Boogerd sluit het niet uit.

De Nederlandse ex-renner doet in De Avondetappe een opvallende vaststelling over de werking binnen Visma-Lease a Bike. "Misschien zou het aan de verklaringen van de vrouw van Vingegaard liggen, maar ik zie Wout van Aert in deze Tour niet heel veel werken voor Vingegaard." Dat staat in schril contrast met vorige edities.

"Ik herinner me dat in het begin van de Tour zich al een volledig treintje in dienst van Vingegaard vormde en Van Aert ondertussen achteraan reed", speelt een bepaald beeld door het hoofd van Boogerd. Laatstgenoemde stipt aan dat Van Aert na zijn aanval van gisteren vandaag minder fris zal zijn in de bergrit naar de Col de la Loze.

Trine Hansen wil dat hele ploeg voor Vingegaard werkt

Boogerd heeft overigens ook zijn oordeel gegeven over die aanval op zich. Laten we er de uitlatingen van Trine Hansen aan het begin van de Tour dan nog eens bijhalen. Die gingen uiteraard niet enkel over Van Aert. "Ze wilde eigenlijk dat heel de ploeg voor Jonas Vingegaard zou werken. In het verleden was Wout altijd de beste helper."

Het zou Boogerd niet verbazen moest dat interview van Trine Hansen intern wel degelijk zijn blijven nazinderen bij Visma-Lease a Bike. "Ze doen er luchtig over, maar het kan misschien toch zijn dat Van Aert er geïrriteerd door is. Het valt mij wel op dat hij minder voor Vingegaard aan het werken is dan bij vorige edities van de Tour."

Wout van Aert mag zijn kans gaan

Het is zeker zo dat Wout van Aert zijn kans mag gaan in deze Tour de France, waar vooraf vanuit Belgische ooghoek voor gevreesd werd. Als de teller aan het eind van de Tour nog op nul staat, kan hij het daar niet op steken.