Iedereen heeft het raden naar de beweegredenen van Van Aert: in Nederland zijn ze zeker dat hij aan Van der Poel dacht

Het is niet simpel om in het hoofd van Wout van Aert te kruipen. Mathieu van der Poel duikt daar misschien wel eens op, zelfs nu hij niet meer aanwezig is in de Tour de France.

De aanval van Van Aert in de zeventiende Tourrit kan op redelijk veel onbegrip rekenen. Toegegeven, in een massasprint had hij wellicht naast de overwinning gegrepen. Hij ruilde echter een plan met weinig kans op succes in voor een ander plan met even weinig kans op succes. In België werd de aanval van Wout beoordeeld als een 'walk of shame'.

Het is altijd interessant om te ontdekken wat ze er over de grens over denken. In De Avondetappe kon Michael Boogerd zich ook maar moeilijk voorstellen wat Van Aert bezielde om in deze relatief vlakke rit aan te vallen. "Het is moeilijk in te schatten waarom hij ging demarreren. Hij wilde misschien in één ruk naar de kopgroep rijden. Dat ging niet."

Bijna-stunt Van der Poel inspireert Van Aert mogelijk

Een gevolg was een chasse patate van toch één van de beste renners uit het peloton. "Hij heeft een tijdje voor het peloton gereden, wellicht met het idee om de sprint te ontlopen. Deze Tour is natuurlijk heel onvoorspelbaar. Denk maar aan de rit die Mathieu van der Poel net niet wint". Een verwijzing naar de etappe met de koppeltijdrit van VDP en Rickaert.

Volgens Boogerd heeft dat dus gediend als inspiratie voor Van Aert. "Hij dacht misschien: die jongens die vooraan rijden, kunnen wel gaf geven. Als hij daar bij zou zitten, zou hij dan wel kans hebben om de sprint te winnen. In de sprint ging het normaal niet lukken tegen Milan en Merlier", schetst Boogerd de afweging die Wout maakte.

Moeilijk voor Van Aert om een rit te winnen

Van Aert staat wat dat betreft vaak voor een dillemma: hij is in de ritten die hem liggen bij de beteren, maar in deze fase van zijn carrière zijn er altijd wel een paar renners sneller. Dat maakt het voor hem moeilijk om een Tourrit te winnen.