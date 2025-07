Een keihard verdict: breuk vastgesteld na valpartij, initiële outsider voor het podium moet de Tour de France verlaten

Jammerlijk nieuws bereikt ons uit Frankrijk. Een initiële outsider voor het podium moet de Tour de France verlaten als gevolg van een valpartij.

Zoek in het Tour-peloton niet meer naar Carlos Rodriguez. De voormalige Spaanse kampioen gaat niet meer van start in de etappe naar de Col de la Loze, zo meldt zijn ploeg INEOS Grenadiers op X. "Carlos Rodriguez zal jammer genoeg niet meer aan de start komen van rit 18 na een val in de laatste momenten van de rit van gisteren."

Het is dus duidelijk dat Carlos Rodriguez één van de slachtoffers was van de valpartij die de massasprint in Valence, gewonnen door Jonathan Milan, verstoorde. Het is voor Rodriguez een einde in mineur van een Tour die hij met veel ambitie had aangevat. Met zijn vier toptiennoteringen in grote ronden was hij een outsider voor het podium.

Moeilijke Tour voor Carlos Rodriguez

Zijn beste resultaat is het rondewerk was zijn vijfde plaats in de Tour van 2023. Inmiddels bleef er van zijn ambities niet al te veel meer over. Het was voor hem een moeilijkere Tour dan bij zijn vorige deelnames. De klassementsman van INEOS stond nog wel net in de top tien van het algemeen klassement na zeventien etappes.

Nu maakt een valpartij dus een einde aan zijn Tour de France. "In het ziekenhuis hebben scans bevestigd dat hij een bekkenbreuk heeft opgelopen", klinkt het. Rodriguez zou wel nog in een goede stemming verkeren en blijft onder de nauwe supervisie staan van het medische team van zijn ploeg. Dat zal uiteraard ook erg nodig zijn.

Klassementsman INEOS gaat nu revalideren

"Hij zal nu naar huis terugkeren om te focussen op het herstel en het revalidatieproces", laat INEOS Grenadiers nog weten. De Britse wielerploeg mag blij zijn dat Thymen Arensman met zijn ritzege de Tour al heeft gered.