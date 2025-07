Enorm veel medeleven voor Sarah De Bie na schrikwekkend moment met Wout van Aert: "Als je dat als vrouw ziet..."

Een rennersvrouw krijgt het ook hard te verduren. Wat zou Sarah De Bie gedacht hebben als ze Wout van Aert bijna zag vallen in het begin van de zeventiende Tourrit?

Wout van Aert heeft geprobeerd om ook vandaag weer het wedstrijdbegin te kleuren in de Tour de France. Het terrein was echter iets te bergachtig voor hem. Niet getreurd: het enige wat hem overkwam, is dat hij voorin moest lossen. Dat is veel erger dan wat er een dag eerder ei zo na aan de hand was met de Belgische wielrenner.

Nog voor de officiële start van de etappe kwam Wout van Aert vlak achter de wagen van de organisatie bijna ten val. In een bocht kwam Van Aert in contact met de auto en kon hij zich al leunend tegen het voertuig op de één of andere manier overeind houden. Voor hetzelfde geld was het daar tot een crash gekomen en was zijn Tour voorbij.

Degrendele leeft mee met De Bie

Dit moment werd ook aangekaart in de Vive le Vélo-aflevering van woensdagavond. "Als je dit als vrouw van de renner op tv ziet, kijk je toch met de benen dicht", denkt Nicky Degrendele dat Sarah De Bie angsten moet hebben uitgestaan. Als baanwielrenster weet Degrendele ook dat crashes bijna dagelijks voorkomen in de wielersport.

"Zulke voorvallen gebeuren zoveel in de koers", beseft ook Sep Vanmarcke. Hij uit zijn geloof in de stuurkunsten van het grootste gedeelte uit het mannenpeloton en vrouwenpeloton. "Renners en rensters kunnen goed sturen. Als renner of renster en als partner van een renner of renster mag je er niet altijd bij stilstaan."

Positieve boodschap van Vanmarcke

Vanmarcke besluit ook met een positieve boodschap. "99,99% van de keren loopt het goed af." We zien wel vaak valpartijen in het wielrennen, maar het is inderdaad best wel straf dat er niet nog meer incidenten gebeuren.