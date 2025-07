Wout van Aert niet beste Belgische aanvaller op Glandon, maar Roglic doet De Cauwer kirren van de pret: "Fantastisch!"

De koninginnenrit in de Tour heeft José De Cauwer al enthousiast gemaakt. Wout van Aert kon daar ondanks een verdienstelijke poging niet voor zorgen. Dan kwam het betere aanvalswerk van Wellens en vooral van Roglic.

Met nog 146 kilometer te gaan reed Tim Wellens zo hard dat hij ineens alleen weg was. "Ik denk niet dat het de bedoeling is om alleen te gaan. Hij wil natuurlijk volk meekrijgen. HIj weet dat er misschien jongens uit de tweede of derde lijn zullen komen als de eerste pijn overwonnen kan worden", had José De Cauwer al snel een theorie in de VRT-uitzending.

De voormalige bondscoach knoopte er al wel een conclusie aan vast. "Ik leid hier uit af dat de mannen van UAE redelijk gemotiveerd zijn." Ze lieten bij Visma-Lease a Bike niet zomaar begaan: Wout van Aert maakte samen met Lutsenko, Groves en Rutsch de sprong tot bij Wellens. Twee sterke Belgen helemaal voorin: dat zien we graag.

Van Aert lost na twijfelachtige signalen

Het was echter te merken dat ze al op de eerste klim van de dag, de Glandon, zaten. Voor Van Aert was het te lastig: hij moest relatief snel lossen vooraan. "Ik zag het daarnet al: Wellens die bleef geven en Van Aert zat naar links en naar rechts te kijken." Exit Van Aert dus in de kopgroep. "Hij geeft het signaal naar het peloton toe: ik ben er niet meer bij."

Er hoefde niet lang gewacht te worden vooraleer ook een grote naam onder de klassementsmannen zich roerde. Niemand minder dan Primoz Roglic viel aan in de eerste kilometers van de Glandon. "Dit is toch fantastisch, dit is echt geweldig! Dit is de koers opengooien! Hij durft en hij mag verliezen. Alsjeblieft! Hij gaat niet meteen kapotgaan. Dit is alleen in het voordeel van Lipowitz."

Ook Red Bull heeft een groots plan

Roglic zou al snel Wellens vergezellen in de kop van de koers en er was nog meer volk op komst. In elk geval is het niet alleen Visma-Lease a Bike of UAE dat grootse plannetjes opzet. Bij Red Bull-BORA-hansgrohe durven ze dat ook.