Hoe mooi! Tim Merlier vindt troost bij partner en kind: Cameron Vandenbroucke en Jules kleuren op eigen manier de Tour

Tim Merlier kon dan niet sprinten in de zeventiende rit, maar hij kon wel op de troost van Cameron en Jules rekenen. Het gezinsgeluk zal hem de sportieve teleurstelling wel kunnen plaatsen.

Er zijn ook al genoeg sportieve successen geweest waar Merlier de nadruk op kan leggen, met twee ritzeges in de Tour de France. Het is voor hem balen dat hij bij de andere sprints zijn kansen niet echt kon verdedigen. Anderzijds mag hij dankbaar zijn dat hij zelf niet tegen de grond ging bij de valpartij in Valence. Hij is een dag dichter bij Parijs.

Bovendien deed de aanwezigheid van Cameron en Jules hem zichtbaar deugd na afloop van de etappe. Merlier gaf zijn interviews met Jules op zijn arm. De zoon van de spurter van Soudal Quick-Step en de dochter van Frank Vandenbroucke keek stil en aandachtig toe. Geen superactief gedrag: Jules leek alles in zich op te nemen.

Jules Merlier houdt de lippen op elkaar

Op het einde van het interview van VTM NIEUWS met Tim Merlier werd aan Jules ook de vraag gesteld of papa snel naar huis komt. Jules bleef de lippen op elkaar houden, zijn papa moest er wel mee lachen. Met een groene trui aan en een groen hoedje op zijn hoofd zorgde Jules in elk geval voor de nodige kleur in deze Tour de France.

Daar zal zijn mama zeker bij geholpen hebben. Cameron heeft duidelijk een voorliefde voor felle kleuren: zij droeg een rood topje en een rood-wit hoedje. Dankzij Cameron en haar zoon is het nog een beetje meer een sfeervolle Tour de France. Hun bezoekje zal Merlier zeker de motivatie geven om het nog vol te houden tot Parijs.

Tim Merlier en Cameron troosten elkaar

Onlangs moest Merlier Cameron troosten, toen haar comeback in het atletiek niet verliep zoals verhoopt. Cameron liep immers opnieuw een blessure op. Nu zijn de rollen eens omgekeerd en kon zij haar partner troosten.