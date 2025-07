Kamp Pogacar en Vingegaard verklaren uitblijven van aanvallen in finale: UAE lacht in het vuistje na tactisch steekspel

Het is nog niet de handshake van de overgave, maar deze keer heeft Pogacar en niet Vingegaard de goede zaak gedaan op Col de la Loze. Op tactisch vlak had het voor UAE niet beter kunnen verlopen.

Mauro Gianetti, ploegleider bij UAE Team Emirates-XRG, legt bij Sporza uit hoe dat zit. "Visma-Lease a Bike deed het goed: ze probeerden en namen risico's. Wij hadden geluk dat andere ploegen werkten. Zo konden Narváez, Soler en Adam Yates energie sparen en die energie konden ze dan weer gebruiken in de finale."

Daardoor was Pogacar de klassementsman die het langst een ploegmaat bij zich had en kwamen er amper nog aanvallen van de concurrentie. "Iedereen was zo moe en zat op de limiet. Bij Visma moesten ze hun renners al vroeg opgebruiken. Picnic PostN bracht onze helpers terug. Het was een risicootje van ons, maar moet je het tactisch zo spelen."

Visma-Lease a Bike gaat voluit voor uitgetekend plan

Het maakt het extra mooi voor de ploeg van Pogacar, dat de tactische strijd zo uitpakte dat hij nog relatief frisse knechten had in de finale. Voor Vingegaard was dat geen reden om aan de ploegprestatie te twijfelen. "Ik wil de ploeg bedanken. Iedereen schaarde zich achter het plan en dat geeft zoveel motivatie", zegt de Deen aan de organisatie en de internationale pers.

De vorm was bij hem en zijn ploegmaats zeker niet slecht, zweert Vingegaard. "Ik voelde me net als de ploeg in orde. Het was duidelijk dat we grote plannen hadden. We zijn er vroeg voor gegaan. Jammer genoeg kon ik geen tijd winnen op Tadej Pogacar." Voorts noemde Vingegaard het de zwaarste Tourrit die hij ooit gereden heeft.

Vingegaard legt ontwikkeling in finale uit

Ook voor het uitblijven van aanvallen in de finale had hij een uitleg. "Nadat Lipowitz vertrok, wachtten we op onze ploegmaats. Daarna reden we opnieuw tempo op de Col de la Loze." In de strijd om de eindzege leverde het niets op.