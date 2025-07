Maakt Belgische media renners kapot? Zeeman laat er zich over uit en heeft boodschap voor Van Aert die kritiek overwon

Merijn Zeeman is inmiddels meer dan een half jaar sportief manager af bij de ploeg van Wout van Aert. De Nederlander heeft wel nog wat te zeggen over zijn vorige poulain.

Ze horen elkaar ook nog regelmatig. Merijn Zeeman geeft in een interview in Het Laatste Nieuws mee wat zijn boodschap aan Wout van Aert zou zijn. "Dat hij nog altijd een verschilmaker is, de ploeg in alle opzichten beter maakt en zelf het vertrouwen moet houden dat zijn dag nog komt." Zeeman zou onze landgenoot dus volop moed inspreken.

De huidige algemeen directeur van voetbalclub AZ blijft achter Van Aert staan. Die rijdt een bedrijvige Tour, maar lijkt net die punch te ontbreken om diep in finales werkelijk het verschil te maken. "De Tour eindigt pas in Parijs, die laatste rit is voor hem een hele grote kans, maar ook als hij geen rit meer wint, blijft hij enorm belangrijk voor het team."

Zeeman koestert evolutie van Van Aert

Volgens Zeeman speelt het ook mee dat Van Aert enorm geviseerd wordt. Niets kan Zeeman beletten om te koesteren dat hij de evolutie van Van Aert van dichtbij kon meemaken. "Zes jaren geleden waren er nog veel mensen kritisch voor hem, zeker in de cross, maar intussen is hij in België een grote meneer en geniet hij veel respect."

Nochtans heeft Stef Clement zich onlangs scherp uitgelaten over de koersbeleving in België. Volgens de Nederlandse ex-renner zet de Belgische media te veel druk en zijn daar al verschillende renners aan onderdoor gegaan. Volgens Zeeman doelde Clement vooral op Evenepoel, die af en toe kritisch benaderd zou worden.

Renners hebben volgens Zeeman niet te klagen

Zeeman vindt dat hij zelf altijd correct behandeld is door de Belgische pers. Hij is het dus niet eens met Clement dat de Belgische media 'renners kapotmaken'. "Ik heb niks te klagen, de renners ook niet, vind ik", aldus Zeeman.