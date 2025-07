Mijlpaal uit carrière Evenepoel brengt geen Tour-revelatie voort: belangrijke klassementsman geeft op vreemde wijze op

Na de opgave van Evenepoel heeft een andere klassementsrenner die bij een mijlpaal uit Remco's carrière aanwezig was de strijd gestaakt in de Tour. Enric Mas heeft opgegeven.

De manier waarop die opgave tot stand kwam, is heel erg vreemd. Enric Mas maakte deel uit van een groep achtervolgers, die jacht aan het maken waren in de achttiende Touretappe op de kopgroep met Tim Wellens, Primoz Roglic en Felix Gall. Die jacht zou zeker Mas niet tot een goed einde kunnen brengen in deze Tour de France.

Integendeel: Mas moest verrassend vroeg de rol lossen in de achtervolgende groep. Nochtans maakte zijn aanwezigheid deel uit van een groot Movistar-offensief. Zijn ploegmaats Castrillo, Mühlberger, Rubio en Barta waren immers ook aanwezig bij dezelfde groep. Een eventuele stunt moest van één van hen komen en niet van Mas.

Enric Mas valt aan en geeft op

Terwijl de koplopers begonnen aan de Madeleine, kwam het nieuws dat Mas had opgegeven. Eerst aanvallen en dan opgeven: dat was dus het opmerkelijke verhaal van de dag voor de Spanjaard. Mogelijk voelde hij dat hij niet langer de benen had om competitief te zijn in de bergen, wat toch zijn terrein zou moeten zijn. Hij stapt dus af.

Een paar dagen geleden leek Enric Mas nog op weg naar opperste glorie. Hij knalde op de Mont Ventoux weg van zijn medevluchters en reed een voorsprong van een minuut bijeen. Hij had zijn aanval echter te vroeg geplaatst: de tank raakte leeg en Mas werd nog overvleugeld. Hij bereikte de top als zevende, op 53" van Paret-Peintre.

Evenepoel en Mas bevestigen niet in Tour van 2025

Wat het rondewerk betreft, is Mas al drie keer tweede geëindigd in de Vuelta. De laatste keer in 2022, in de Vuelta die Evenepoel won. Beide renners waren toen concurrenten van elkaar. Geen van beiden hebben hun potentieel kunnen bevestigen in de Tour van 2025.