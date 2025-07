Pogacar kan erover meespreken dat het absoluut niet evident is: Zonneveld vol lof over kunststukje van Wout van Aert

Zelfs voor de officiële start van een Tourrit is het uitkijken. Tadej Pogacar en Wout van Aert weten dat als de besten.

Om de start te halen, moeten renners er immers voor zorgen dat ze niet in botsing komen met de auto van de organisatie of auto's van bepaalde ploegen. Dat fenomeen heeft zich ook afgespeeld voor aanvang van de etappe over drie zware Alpencols. Er was immers een incident tussen Tadej Pogacar en de auto van ... Visma-Lease a Bike.

Een reporter van ITV Sport vroeg hem ernaar voor de start. "Het nieuws gaat snel rond. We gingen net als de auto's naar de start. We waren aan het cruisen achter de auto, misschien zaten we iets te dicht. Plotseling wilde de chauffeur mijn remmen even testen. Ik was er niet klaar voor, want ik zag geen reden waarom hij zou moeten stoppen."

Pogacar stelt het gelukkig goed

Pogacar kwam dus ten val tegen de auto, maar verzekerde dat hij het goed stelde. Gisteren kwam Wout van Aert dan weer bijna ten val achter de wagen van de organisatie. Van Aert hield zich maar net overeind en kreeg hiervoor al lof van Nicky Degrendele. Ook bij de podcast In De Waaier vonden ze het een knappe actie van Van Aert.

"Dit is echt omdat ie zo goed kan sturen en na al die jaren ervaring zoveel balans heeft uit het veldrijden", verklaarde Thijs Zonneveld waarom Van Aert rechtbleef. "Ik denk dat acht van de tien renners hier gewoon tegen de grond ligt." Veel renners kunnen goed sturen, maar het niveau van Van Aert ligt op dat vlak echt heel hoog.

Zonneveld geniet van huzarenstukje Van Aert

"Hoe ie achter de auto op de been blijft: half tegen andere renners aanleunend en half tegen de bumper van de auto aanleunend: een kunststukje. Stiekem vind ik dat soort dingen wel mooi om te zien", geniet Zonneveld ervan.