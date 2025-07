'Done deal: Remco Evenepoel rondde na opgave in de Tour zijn transfer af'

Remco Evenepoel heeft nog een contract tot eind 2026 bij Soudal Quick-Step, maar de vraag is maar of hij dat zal uitdoen. Er zijn al weken geruchten over een mogelijke transfer naar Red Bull-BORA-hansgrohe.

De Duitse ploeg rijdt ook met fietsen van Specialized, Evenepoel heeft een persoonlijke deal met de Amerikaanse fietsenfabrikant. Tijdens de Tour raakte ook bekend dat Sven Vanthourenhout binnenkort aan de slag gaat bij Red Bull-BORA-hansgrohe.

Evenepoel moest vorige week zaterdag opgeven in de Tour de France, de olympische kampioen maakte zelf bekend dat hij door een val op het Belgisch kampioenschap met een gebroken rib aan de start stond.

Volgens La Gazzetta dello Sport heeft Evenepoel van de opgave gebruik gemaakt om zijn transfer naar Red Bull-BORA-hansgrohe af te ronden. De deal zou afgelopen maandag afgerond zijn, met een contract van 2026 tot en met 2028.

Transfers in het wielrennen mogen pas vanaf 1 augustus officieel bekend worden gemaakt. Volgens Patrick Lefevere zou een vertrek van Evenepoel geen gevolgen hebben voor het voortbestaan van Soudal Quick-Step op korte termijn.

