Richard Plugge geeft Wout van Aert volkomen gelijk: "Wordt steeds problematischer"

De achttiende etappe van de Tour de France eindigde op Col de la Loze. De renners moesten daarna wel nog opnieuw naar beneden, tussen de toeschouwers.

Het hagelde op de top van Col de la Loze en de renners hadden het dan ook koud. Toch moest iedereen zich gewoon buiten omkleden, want de organisatie van de Tour had zelfs geen tenten voorzien voor de renners.

"Dat zijn renners die de wielerwereld moeten verbazen en dan moeten ze zich in het openbaar omkleden. Dan spreken we over ziek worden of niet, en dan staan ze daar in de koude. Het kan veel beter", zegt Sep Vanmarcke bij Vive le Vélo.

Moet de Tour toegangsgeld vragen op beklimmingen?

De renners moesten dan ook nog door het publiek en de auto's de berg weer afdalen. Wout van Aert kaartte al aan hoe beangstigend dat was op Hautacam en zijn ploegbaas Richard Plugge geeft hem ook gelijk.

"Het wordt steeds problematischer", zegt Plugge. "Het wordt steeds gevaarlijker voor renners, dat was ook het geval tijdens de verkenning van de tijdrit in de Pyreneeën. Nu moeten de renners naar beneden tussen mensen met een fiets en auto's die het niet gewend zijn."

"Je zou de mensen en de toeristen zo lang mogelijk boven moeten kunnen houden Of je vraagt één of vijf euro om de berg op te mogen. Dan zullen er veel minder komen. Een kleine bijdrage zal al een hele groep thuislaten."