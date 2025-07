Bakelants stelt iets vreemd vast bij Pogacar: "Hij is dat kwijtgeraakt"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tadej Pogacar heeft al zes etappes niet meer gewonnen in de Tour de France. Op La Plagne had hij opnieuw de kans zijn vijfde ritzege te pakken, maar hij liet die opnieuw liggen.

Mont Ventoux, Col de la Loze en La Plagne. Tadej Pogacar liet in de derde week van de Tour de France drie kansen liggen om bergop te winnen. Net voor de tweede rustdag liet hij ook al Superbagnères schieten.

Vooral hoe Pogacar in de derde week rondrijdt, valt op bij Jan Bakelants. "Je verwacht dat hij minstens een keer in die drie dagen geprobeerd zou hebben om te willen winnen, maar hij heeft niet eens echt geprobeerd", zegt hij bij Sporza Tour.

"Dat is jammer en is een smet op deze derde week." Pogacar ziet er ook bijzonder moe uit, maar toch is hij nog goed genoeg om zijn wil op te leggen aan het peloton. Maar voor Bakelants rijdt Pogacar bijzonder apathisch.

Is Pogacar het plezier kwijt?

"Normaal verwacht je dat een toekomstige Tourwinnaar, ook al zal het zijn vierde keer worden, op een wolk leeft. Nu laat het hem compleet koud. Hij is elke zin om ervoor te gaan kwijtgeraakt. Hij is enkel van A naar B aan het rijden."

Pogacar zei na de 18de etappe al dat hij zich afvraagt wat hij nog doet in de Tour. De Sloveen wil zo snel mogelijk in Parijs zijn en opnieuw genieten van het normale leven met zijn verloofde Urska Zigart.