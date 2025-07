Thibau Nys voorbereid op heksenketel en heeft belofte waar te maken: hij zet de puntjes op de i over zijn mindset

Thibau Nys heeft zonder omwegen het woord heksenketel in de mond genomen. Het was vooraf zijn verwachting dat het zo zou uitdraaien in de voorlaatste Tourrit.

Bij de start van Tourrit 20 in Nantua vroeg VTM NIEUWS Nys onder meer of hij nog wat in de benen had zitten. "Dat gaan we in de eerste twintig kilometer direct zien, denk ik", zei hij. "Ik heb niet het gevoel dat er al een zware vermoeidheid in komt. Ik heb de afgelopen dagen goede benen gevonden en kon mooi binnenkomen zonder al te veel problemen."

Dat was natuurlijk met een bepaald doel in het achterhoofd. Nys kreeg eerder in deze Tour het bezoek van collega-veldrijder Wies Nuyens. Die vroeg hem in welke rit hij nog eens dacht uit te pakken, wat Nuyens dan weer kon helpen bij zijn pronostieken. Thibau Nys schoof op dat moment de twintigste rit naar voren als een kans.

Thibau Nys amuseert zich opnieuw

Inmiddels is de Tour hierbij aanbeland. Nys verwachtte wel dat het een hele opgave ging zijn om in de vlucht te geraken. Aan die opgave begon hij in opperbeste stemming, want hij amuseert zich weer. "Klopt, maar ondertussen wel terug met de mindset om proberen een resultaat te rijden", zet Nys ook meteen de puntjes op de i.

"Eens ik in de vlucht zou zitten, kun je verder beginnen denken. Het zal een heksenketel worden om daar te geraken", was zijn verwachting. Het is in elk geval gebleken dat er geen heel snelle vroege ontsnapping tot stand kwam. Waarschijnlijk heeft de grote belangstelling om in de vlucht te zitten daar wel één en ander mee te maken gehad.

Nys heeft geen probleem met verplaatsingen

Richting het einde van de Tour zijn de renners overigens ook geconfronteerd met lange verplaatsingen. Daar maakt Nys geen probleem van. "Ik kan met niets vergelijken, maar het stoort mij niet zo erg. Ik zit graag in de bus en de hotels vielen heel goed mee."