Thibau Nys windt er geen doekjes om en pakt opnieuw uit met een ontwapenende getuigenis: "Het was de hel"

Thibau Nys verbloemt de dingen niet: hij is door een hel gegaan. De renner van Lidl-Trek heeft die woorden zelf uitgesproken.

In Vive le Vélo was met Wies Nuyens één van zijn collega-veldrijders te gast. Die sprak zich tijdens de uitzending vol lof uit over Nys. "Het is al langer geweten hoe goed Thibau is", aldus de 20-jarige renner van Pauwels Sauzen-Cibel Clementines. Nuyens is ook onder de indruk van wat Emiel Verstrynge laat zien in de Tour.

Daarnaast werden in de uitzending nog beelden getoond van het bezoekje dat Nuyens bracht aan de ploegbus van Lidl-Trek. Daar maakte Nys even tijd voor een gesprekje met de crosser uit Roosdaal. "Hoe het gaat? Bwa, çava. Het gaat beter en beter", maakt Nys duidelijk dat hij in de loop van de Tour een bepaalde weg moest afleggen.

Thibau Nys vond eerste Tourweek een hel

Nuyens verwees vervolgens naar de twaalfde plaats van Nys in de vijftiende rit met aankomst in Carcassonne. Dat was de etappe die gewonnen werd door Tim Wellens. "Dat was de eerste dag dat ik mij terug mezelf voelde. De eerste week was een hel", doet Nys plots een zwaar beladen uitspraak. Dat lijkt hij zelf ook meteen te beseffen.

Nys denkt er nog even over na om dit eventueel te corrigeren, maar doet het uiteindelijk niet. "Ja, het was de hel", kan hij nu lachen. "Ik ben blij dat ik mij heb kunnen herpakken." Het is ook geen geheim dat Thibau Nys het door een weinig ideale aanloop en een valpartij heel erg moeilijk had tijdens het eerste deel van de Tour de France.

Nys mikt nu vooral op voorlaatste Tourrit

Aangezien Nys zich nu weer beter voelt, was Nuyens wel benieuwd in welke etappe hij nog van plan was om uit te pakken. "In rit 20 zou het wel kunnen", kijkt Nys met veel ambitie uit naar de laatste heuvelrit uit deze Tour.