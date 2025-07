Adrie van der Poel duidelijk over zoon Mathieu: "Oud en wijs genoeg"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Mathieu van der Poel moest de Tour de France verlaten met een longontsteking. Een week later lijkt het al een stuk beter te gaan met de Nederlander.

Voor Mathieu van der Poel begon de Tour uitstekend met een ritzege op dag twee en enkele dagen de gele trui. De Nederlander kreeg echter last van een verkoudheid en die werd op de tweede rustdag een longontsteking.

Ploegleider Christoph Roodhooft gaf voor de voorlaatste etappe al een update over Van der Poel. "Hij is echt wel aan de betere hand", liet Roodhooft weten bij Sporza. "Ik denk dat hij na het weekend weer rustig de fiets op zal kunnen."

Van der Poel weer op de fiets

Zaterdag zou Van der Poel echter al eens op pad zijn gegaan voor een eerste training. "Maar ik heb hem niet gesproken. Gisterochtend (vrijdag, nvdr.) stuurde hij een berichtje dat het stukken beter ging", zei Adrie van der Poel bij WielerFlits.

Voor Van der Poel is het wel duidelijk dat hij het vooral een paar dagen rustig aan moet doen. Een longontsteking is namelijk niet niets, het is beter om een dag langer te rusten dan te vroeg te willen beginnen.

"Maar normaal heeft hij groen licht. Misschien was het mooi weer en heeft hij een klein tochtje gemaakt. Ik weet het niet. Normaal is hij oud en wijs genoeg om die goede raad op te volgen", zegt Adrie van der Poel nog.