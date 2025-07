"Geen optie": Remco Evenepoel neemt eerste belangrijke beslissing na opgave in de Tour en Tomorrowland-intermezzo

Kort na zijn opgave in de Tour de France is Remco Evenepoel op Tomorrowland gaan uitwaaien. Een eerste belangrijke beslissing sinds die opgave is inmiddels ook een feit.

Remco Evenepoel heeft na die exit uit de Tour in een openhartige verklaring op sociale media uit de doeken gedaan wat er met hem aan de hand was. Hij begon met een reeds vermoeid lichaam aan de Tour en had dan ook nog eens zijn rib gebroken bij een valpartij op het BK. Die ribbreuk werd stilgehouden zolang hij in de Tour zat.

Het is nu de vraag wanneer Evenepoel het koersen opnieuw kan hervatten. Een mogelijk eerstvolgende wedstrijd op de wielerkalender zou in theorie de Clasica San Sebastian kunnen zijn. De Spaanse eendagskoers wordt volgende week zaterdag verreden. Evenepoel heeft dan ook nog een keer heel goede herinneringen aan deze klassieker.

Pelgrim vindt het te vroeg voor comeback Remco

Dat is echter veel te kort dag. Zijn trainer laat aan de krant Het Laatste Nieuws weten dat Evenepoel niet aan de start van de Clasica San Sebastian zal komen. "Het is geen optie. Eerst laten we hem goed en volledig herstellen van de Ronde van Frankrijk en de batterijen opnieuw opladen", is de zeer heldere boodschap van Koen Pelgrim.

Aangezien die batterijen in de Tour helemaal leeg bleken, is het inderdaad wel een slim idee om die eerst weer volledig op te laden. Het is wel jammer, want Evenepoel zette dus drie van de laatste vijf edities helemaal naar zijn hand. De laatste keer dat Evenepoel in deze wedstrijd kon zegevieren, was in het jaar 2023.

Evenepoel zoekt ontspanning op Tomorrowland

Voor Remco Evenepoel kondigt zich dus eerst een periode aan waarin hij zich helemaal kan ontspannen. Een bezoekje aan Tomorrowland past in die plannen. Evenepoel is gisteren in Boom gespot. Hopelijk heeft hij daar de Tour uit zijn hoofd kunnen zetten.