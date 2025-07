Remco Evenepoel doet onvoorstelbare onthullingen, onder meer over een opgelopen breuk: "Ik brak, en ik ben er trots op"

Remco Evenepoel heeft enkele verklaringen voor zijn opgave in de Tour. Daar zitten onvoorstelbare zaken tussen.

In een uitgebreide verklaring op Instagram heeft Remco Evenepoel uit de doeken gedaan wat er aan de hand was. Door zijn gebrekkige winter was het voor hem altijd haasten om klaar te geraken voor het volgende doel. "Ik had altijd het gevoel dat ik achter de feiten aanliep. We dachten dat de vrije tijd tijdens de revalidatie mij voldoende rust gaf."

De realiteit is echter dat zijn lichaam nooit rust kende. "Mijn lichaam was hard aan het werk om te herstellen van de breuken en van de trauma van de val. Ik had al weinig in de tank nog voor de Tour zelfs van start ging. Vlak voor de Tour kwam ik opnieuw ten val op het BK en brak ik opnieuw een rib", komt Evenepoel met een gloednieuwe onthulling.

Evenepoel startte aan de Tour met gebroken rib

"Ik kwam aan de start van de zwaarste wedstrijd ter wereld met een gebroken rib en een vermoeid lichaam." Geen ideale combinatie. De eerste week ging nog heel goed. "In de tweede week zag je dat ik de prijs begon te betalen van alle inspanningen. Tot mijn lichaam zei: genoeg. De eerste tekenen van een infectie begonnen ook te verschijnen."

"Het was één van de meest kwetsbare momenten uit mijn carrière", blikt Evenepoel nu terug op zijn opgave in de Tour de France. "Ik brak, en vreemd genoeg ben ik er trots op." Evenepoel legt nog uit wat hij daar nu precies mee bedoelt. "Er is kracht voor nodig om te tonen dat de dingen niet altijd gaan zoals je wil", aldus Remco.

Juiste beslissing om op te geven

Sommigen vermoedden dat Evenepoel achteraf spijt zou krijgen van zijn opgave. Dat is niet het geval. Evenepoel staat er nog altijd achter. "De Tour verlaten was de moeilijkste beslissing in lange tijd, maar het was de juiste beslissing."