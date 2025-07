Verrassing van formaat in de maak: was dit de laatste Tour de France van Tadej Pogacar?

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tadej Pogacar moest zondag zijn meerdere erkennen in Wout van Aert. Onze landgenoot reed de Tourwinnaar in de vernieling op Montmartre.

De hele wereld wist dat Wout van Aert zijn zinnen had gezet op de slotetappe van de Tour de France dit jaar en toch slaagt onze landgenoot erin alles en iedereen te verschalken.

Ook de Tourwinnaar Tadej Pogacar kon niet op tegen Van Aert. “Ik heb toch nog geprobeerd om te koersen, maar ik botste op Wout. Hij was ongelooflijk sterk”, zegt de Sloveen bij Sporza.

Al zal Pogacar daar ook niet wakker van liggen, want hij was zelf sprakeloos met zijn vierde eindzege en zesde podiumplek in de Ronde van Frankrijk.

Reed Pogacar zijn laatste Tour de France?

En dan zorgt Pogacar wel voor de verrassing van de dag. Het zou best kunnen dat hij in de Tour stopt met dit hoogtepunt en niet meer deelneemt in de toekomst.

“Het wordt er niet simpeler op. Hou ouder je wordt, hoe immenser de druk wordt. Als je jong bent, trek je je dat allemaal niet aan”, gaat hij verder. “Nu begin ik al te denken: ik kan dit niet voor altijd doen. Of dit mijn laatste Tour was? Je weet het nooit”, besluit hij.