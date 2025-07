Een heel opvallende keuze: "De beste Belgische wielrenner uit de Tour de France? Wout van Aert"

Wout van Aert was de laatste winnende Belg in de Tour de France 2025, maar wie was nu de beste Belg? Diezelfde Wout van Aert, vindt Frédéric Amorison.

Hoewel er nog meer had ingezeten, was het een Tour de France grand cru voor de Belgen. Er werden in totaal zes Belgische ritzeges behaald. Wat het aantal ritzeges betreft, kwam er geen enkel land in de buurt in de editie van 2025. Er spelen natuurlijk ook nog veel andere belangen in een grote ronde, daar moeten we ons bewust van zijn.

In het RTL sports-programma Dans le Peloton werd Frédéric Amorison gevraagd een top 3 samen te stellen van de beste Belgen in de Tour. "Ik blijf bij Wout van Aert als nummer één", verrast de voormalige renner van Lotto, Quick-Step en Landbouwkrediet. Van Aert eindigde sterk, maar zijn er geen landgenoten die een betere Tour reden?

Fenomenale Van Aert in Parijs

"Wat hij gedaan heeft, is fenomenaal", verklaart Amorison zijn keuze voor Van Aert. "Je moet de capaciteiten hebben om het te doen en het dan op internationaal niveau waarmaken tegen renners van heel hoog niveau. Hoe hij solo aankwam in de regen: het was een demonstratie op de Champs-Élysées." Amorison krijgt er niet genoeg van.

Hij vindt die zege zelfs het meest spraakmakende resultaat uit de carrière van Van Aert. Amorison zet Merlier op nummer 2. "Er rustte een grote druk op de schouders van de Europese kampioen. We hebben er lang over gediscussieerd of Merlier zijn plek verdiende in een selectie met een klassementsman als Evenepoel. Merlier behaalde als snelste man in de pure sprints twee ritzeges."

Ritzege Wellens een grootse prestatie

Tim Wellens maakt de top 3 compleet. "Het is al niet aan iedereen gegeven om ploegmaat te zijn van de Tourwinnaar. Om dan zelf te winnen bij de enige kans die je krijgt: alweer een grootse prestatie van Tim Wellens. We hadden nog over andere renners kunnen spreken, zoals Jasper Philipsen, de eerste Belgische ritwinnaar. We hebben geluk dat we zoveel talent hebben in België."