Mathieu van der Poel heeft woord gehouden: hij en Philipsen laten zich voor het eerst na Tour-opgave weer opmerken

Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen hebben met elkaar gemeen dat een opgave een vroegtijdig einde maakte aan hun Tour. Nu zitten ze gelijktijdig weer samen op de fiets.

Het is opvallend dat het moment waarop ze weer op de fiets kunnen kruipen ongeveer samenvalt. Een paar dagen geleden verscheen er al een video van een weer fietsende Jasper Philipsen op de Instagrampagina van de 'Vlam van Ham'. Without Me van Eminem was het bijpassende en in dit geval ook erg toepasselijke liedje dat er bijhoorde.

Daar komen immers geregeld de lyrics 'back again' in terug. Philipsen staat er opnieuw. "Feels good to be back", heeft hij er ook zelf bijgeschreven. Het voelt duidelijk goed om terug te zijn. In de reacties krijgt Philipsen lof omdat hij zo snel na zijn zware val in de derde etappe van de Tour de France het fietsen op de baan weer kan hervatten.

Philipsen op pad met Van der Poel en Hermans

Op zijn Instagram Stories heeft Philipsen ook een foto geplaatst van een recente fietstocht. Philipsen heeft in de buurt van het Nederlandse Oesterdam een ritje gemaakt met zijn ploegmaats Mathieu van der Poel en Quinten Hermans. Van der Poel geeft zo dus ook weer een eerste teken van leven na zijn eigen opgave in de Tour de France.

Van der Poel moest de Tour dan weer verlaten nadat hij een longontsteking had opgelopen. Ploegmanager Christophe Roodhooft had inmiddels wel verklaard dat Mathieu van der Poel aan de betere hand was en deze week de training zou hervatten. Mathieu van der Poel heeft duidelijk woord gehouden: hij is opnieuw aan het trainen.

Uitkijken naar nieuwe doelen Van der Poel en Philipsen

Dat zien we allemaal graag gebeuren. Eens Philipsen en Van der Poel de nodige trainingskilometers kunnen afwerken, zal ook weer bekeken worden van welke wedstrijden beide renners doelen kunnen maken in het najaar.