The Boss prijst 'Boss-move': Armstrong geeft voornaamste redenen waarom wederopstanding Van Aert zoveel losmaakt

Net als zovelen in de wielerwereld is ook Lance Armstrong dolenthousiast over wat Wout van Aert zondag heeft laten zien. Die prestatie zorgt voor beroering, voor verschillende redenen.

Armstrong bespreekt de overwinning van Van Aert op de Champs-Élysées in de podcast THEMOVE. "Hij heeft moeilijke jaren gekend. Hij heeft pech gehad met verschillende valpartijen. Je zag hoe emotioneel hij was na de ritzege in de Giro. Dit had hij niet durven voorspellen", zegt Armstrong over de Tourritzege van Wout. "Dit was classic Wout van Aert."

Het beeld van Wout tijdens de laatste passage over de Montmartre zal Armstrong zeker bijblijven. "Hij heeft iets gedaan wat niemand drie weken lang niet heeft kunnen doen: Tadej Pogacar lossen." Er kan zelfs gezegd worden dat dit twee jaar lang niet gebeurde, zoals Campenaerts deed. "Ja, maar laat ons focussen op deze drie weken."

Armstrong ziet verschillende factoren

Volgens Armstrong is het een hele bijzondere overwinning van Van Aert en zijn hiervoor verschillende redenen. "Je moet naar alle factoren kijken. Er was de nieuwsgierigheid naar het nieuwe format van de etappe. Je moet kijken naar het weer, naar het feit dat dit de vierde grote ronde van Van Aert was in de laatste dertien maanden."

Dat is inderdaad pittig, maar daar stopt het verhaal volgens Armstrong nog niet. "Je moet kijken naar de blessures, de valpartijen, de comeback." De Amerikaan zou deze ritzege helemaal bovenaan plaatsen in het lijstje me talle Tourritzeges van Van Aert. "Toen hij de etappe over de Ventoux won, voelde ik niet hetzelfde als nu."

Ongelooflijke machtsvertoon Van Aert

Het machtsvertoon van Van Aert op Montmartre is iets voor de eeuwigheid. "Het was ongelooflijk. Het was een 'Boss-move'", zo omschrijft Armstrong het. Het is toepasselijk dat deze woorden uit zijn mond komen: de bijnaam van de Amerikaan is The Boss. Afgelopen zondag was Van Aert de baas.