Belgische ex-renner neemt het op voor Wout van Aert: "Mentaal moet hij diep gezeten hebben, kritiek was niet terecht"

Het is nu iets makkelijker om het op te nemen voor Wout van Aert, nadat iedereen gezien heeft wat hij nog kan. In elk geval doet Frédéric Amorison het wel.

In Dans le Peloton, het programma van RTL sports, beschrijft de ex-renner van Lotto en Quick-Step hoe bijzonder de ritzege van Van Aert in de Tour is. "Het is geschiedenis schrijven. Het is de eerste keer dat de renners niet op de traditionele manier naar de Champs-Élysées rijden. Het was altijd een criterium voor de sprinters. Nu hebben we een magische etappe gekregen."

Voorafgaand was er veel discussie over die etappe. Er ontstond een eerder negatieve perceptie, met veel stemmen die het niet nodig vonden om te sleutelen aan het oorspronkelelijke concept. Zelfs de klassieke renners waren geen uitgesproken voorstander. Na wat we zondag gezien hebben, zullen velen er nu positiever over denken.

Van Aert wint 'eerste editie' Montmartre-rit

"Met de regen was het misschien wat gevaarlijk op de kasseien, maar door de Montmartre aan te doen kregen we zowat een remake van de Olympische Spelen. De hardwerkende Wout van Aert wint deze eerste editie." Amorison ziet Wout zo terugslaan. "Mentaal moet hij in een diep dal gezeten hebben. Hij kreeg kritiek. Dat was niet terecht."

Amorison stipt aan waarom hij het niet terecht vindt dat Van Aert met negatieve commentaren te maken kreeg. "Hij heeft in de Ronde van Italië een mythische etappe gewonnen. Voor mij is de Tour de France hét evenement bij uitstek. Daar zijn alle renners 200 procent. En Wout van Aert wint de slotrit: chapeau, meneer." Dat zijn mooie woorden.

Van Aert verdient enige steun

Het zullen lang niet de enige felicitaties zijn die Wout van Aert in ontvangst mag nemen. Hopelijk voor hem springen in de toekomst ook wel wat mensen voor hem in de bres vooraleer hij een grote overwinning boekt, zoals bijvoorbeeld José De Cauwer deed.