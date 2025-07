"Een serieuze klap": Eli Iserbyt vertelt over mentaal lastig moment

Eli Iserbyt moest in mei opnieuw onder het mes voor problemen met zijn liesslagader. Hij moet zelfs twee keer geopereerd worden en dat was mentaal moeilijk.

Al anderhalf jaar kampte Eli Iserbyt met problemen aan zijn been, waardoor hij vaak pijn had en zijn prestaties ook sterk schommelden. Zo won hij vorig seizoen toch nog vier crossen en de X2O Badkamers Trofee.

In februari ging Iserbyt een eerste keer onder mes om littekenweefsel weg te halen aan zijn liesslagader. Toen hij in mei opnieuw begon te fietsen, had Iserbyt opnieuw pijn en moest hij nog eens geopereerd worden omdat er nieuw littekenweefsel was ontstaan.

Twee operaties waren een klap voor Iserbyt

Met een snede in zijn buik werd er meer ruimte gemaakt voor zijn aderen zodat hij tijdens het fietsen een goede bloedcirculatie kan hebben. Na die operatie volgde een controlescan, maar die bracht geen goed nieuws.

Mentaal was het dan ook moeilijk voor Iserbyt. "Toen de scan na de eerste ingreep via de buik niet goed was, was dat een serieuze klap. Dan begin je weer te denken: hopelijk komt dit wel goed. Het was mentaal moeilijk om een tweede keer op die operatietafel te gaan liggen", zegt hij bij HLN.

Er werd een nieuwe operatie uitgevoerd, via de lies. De scan na die operatie was wel goed, waardoor het bij twee operaties kan blijven. Intussen kan Iserbyt opnieuw heel rustig fietsen en voelt alles ook heel goed.