Ploegmanager van Vollering niet opgezet met uitspraken Van Emden: "Een stomme man"

In de Tour de France Femmes blijft er een gespannen sfeer hangen tussen FDJ-Suez en Visma-Lease a Bike. De ploegmanager van Demi Vollering gooide opnieuw met modder.

Na de valpartij van Demi Vollering riep haar ploegmanager Stephen Delcourt op tot meer respect in het peloton. Jos van Emden, ploegleider bij Visma-Lease a Bike van Pauline Ferrand-Prévot, was niet opgezet met die uitspraken.

"Ze willen Vollering daar het liefst in een gouden kooi naar de finish brengen", zei de Nederlander. "Ik heb geen enkel respect voor die uitspraken. Het is echt belachelijk wat hij zegt", zei Van Emden nog.

Delcourt haalt uit naar Van Emden

Woensdagochtend was er dan een verzoeningsgesprek tussen Delcourt, Van Emden en Jacco Verhaeren, de sportief manager van Visma-Lease a Bike. Al leek die weinig resultaat te hebben opgeleverd.

Volgens Delcourt bedoelde hij met een gebrek aan respect niet enkel de valpartij van Vollering, maar ook het hele seizoen al richting zijn ploeg. Het lijkt dan ook nog altijd te knagen bij de Franse ploegmanager.

Want Delcourt haalde opnieuw uit naar Van Emden. "Het is niet de eerste keer dat Van Emden op deze manier praat. Het is allemaal een spelletje voor hem. Ik vind het een stomme man, meer wil ik daar niet over zeggen", zegt hij bij Sporza.