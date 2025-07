Wint hij in voor eigen volk? Van Aert krijgt concurrentie van twee ritwinnaars in de Tour

Wout van Aert komt donderdag voor het eerst weer in actie na zijn overwinning in de slotrit van de Tour. Voor eigen publiek rijdt hij het na-Tourcriterium van Herentals.

Dat Wout van Aert de slotrit van de Tour nog won in Parijs, zullen ze in zijn thuisstad Herentals bijzonder graag gezien hebben. Want Van Aert is dé trekpleister van het na-Tourcriterium, het enige waar hij aan de start staat.

Deelnemers na-Tourcriterium Herentals

Herentals strikte ook als enige Belgische na-Tourcriterium groene trui Jonathan Milan, hij reed de voorbije drie dagen in Nederland. De Italiaan won ook twee ritten, in de achtste etappe klopte hij in de sprint... Van Aert.

Met Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) mag Herentals nog een ritwinnaar uit de Tour verwelkomen. De Australiër greep na de opgaves van Philipsen en Van der Poel zijn kans en won solo de 20ste etappe.

Naast Van Aert, Milan en Groves staan ook nog Victor Campenaerts, Brent Van Moer, Dries Van Gestel, Jenthe Biermans, Lennert Belmans, Vincent Van Hemelen, Timo Kielich aan de start in Herentals.

Van Aert traint weer na de Tour

Woensdag ging Van Aert een eerste keer weer trainen na de Tour, hij reed net geen 65 kilometer in twee uur tijd. "Form, komt te voet en gaat te paard", schreef Van Aert erbij. Is hij topvorm van de Tour alweer weg?