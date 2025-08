🎥 Ferrand-Prévot vernedert Vollering en co in de Tour, AG Insurance-Soudal bijt ondanks sterke Ghekiere in het zand

Doordat de concurrentie de voorbije dagen vergeten was om Sarah Gigante (AG Insurance-Soudal) op achterstand te zetten, was de Australische een van de topfavorieten om de Tour naar haar hand te zetten op de Col de la Madeleine.

Gigante versnelde ook snel vanuit de groep der favorieten, enkel Pauline Ferrand-Prévot kon volgen. De Française focust pas sinds dit jaar opnieuw volledig op de weg en won dit voorjaar nog Parijs-Roubaix.

Vollering en Niewiadoma moesten passen, het werd al snel duidelijk dat het een tweestrijd zou worden tussen Gigante en Ferrand-Prévot. Gigante kon nog even rekenen op steun van Justine Ghekiere, die opnieuw in de vlucht zat.

Ferrand-Prévot kon rekenen op de steun van Bunel en op 8,5 kilometer van de streep liet ze Gigante achter. De Française zette de Tour naar haar hand en won met anderhalve minuut voorsprong op Gigante, Vollering werd derde op meer dan drie minuten.

"Ik wist tot de voet van de Madeleine niet wat er zou gebeuren", zei Ferrand-Prévot achteraf. "Ik had geen idee hoe ik me verhield tot de andere rensters, dus ik was wat onzeker. Maar uit het mountainbiken heb ik wel geleerd hoe ik een uur lang op de limiet moet rijden."

"De laatste kilometers waren enorm pijnlijk, maar ik wilde zo’n groot mogelijke voorsprong pakken met het oog op morgen." Ferrand-Prévot mag echter op haar twee oren slapen, ze heeft in het klassement bijna drie minuten voorsprong op nummer twee Gigante.

