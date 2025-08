Derde plaats in San Sebastian is opsteker: Van Gils onthult waar hij mee worstelde de voorbije maanden

Maxim Van Gils heeft eindelijk nog eens getoond waarom Red Bull-BORA-hansgrohe hem heeft binnengehaald. In de Clasica San Sebastian werd hij knap derde.

Voor Maxim Van Gils is het een moeilijk eerste jaar bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Hij begon nog goed in de Ster van Bessèges en de Ruta del Sol, maar daarna liep het allemaal wat minder. In juni won hij wel een etappe in de Ronde van Noorwegen.

In de Dauphiné kwam Van Gils ook tekort en sindsdien kwam hij niet meer in actie. In de Clasica San Sebastian maakte hij zijn wederoptreden en Van Gils deed het meteen goed, hij won tegen onder meer Benoot en Del Toro de sprint voor de derde plaats.

Sinds de Dauphiné kon Van Gils eindelijk nog eens goed trainen, al sloeg de twijfel de voorbije dagen weer toe. "De afgelopen twee dagen had ik geen superbenen en vanochtend (zaterdagochtend, nvdr.) voelde ik me ook niet top", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Ziekte, valpartijen en transfer hadden impact op Van Gils

Van Gils voelde zich tijdens de koers wel meteen goed. Hij is dan ook opgelucht dat hij eindelijk nog eens een goed resultaat kon neerzetten, want begin dit seizoen kende hij veel tegenslag met onder meer ziekte en valpartijen.

"Je hebt het natuurlijk nooit in de hand en dat geldt voor elke renner. Maar het was uiteraard wel jammer. Door mijn transfer ben ik veel in de media gekomen, maar het lukte telkens net niet. Om dan nu weer op het podium te staan, dat is fantastisch."