"Om zijn salaris te wettigen...": Van Aert stevig aangepakt

"Om zijn salaris te wettigen...": Van Aert stevig aangepakt
Foto: © photonews

Wout van Aert boekte in 2025 twee mooie zeges op de weg. Toch is niet iedereen te spreken over het jaar dat Van Aert dit jaar reed.

Met ritzeges in de Giro en de Tour wist Wout van Aert in 2025 maar twee keer te winnen. Hij verzamelde ook nog heel wat ereplaatsen met onder meer een vierde plaats in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. 

Weinig zeges Van Aert in 2025

Toch springt het aantal overwinningen van Van Aert in het oog, want het zijn er een pak minder dan enkele jaren geleden. In 2021 won Van Aert dertien keer, met onder meer Gent-Wevelgem, de Amstel Gold Race en drie ritten in de Tour. 

In 2022 zakte het aantal overwinning van Van Aert naar negen, in 2023 en 2024 wist Van Aert telkens vijf keer te winnen. Het is van 2018 geleden, toen Van Aert nog voltijds crosser was, dat hij zo weinig won in één seizoen. 

Moet Van Aert meer winnen voor zijn salaris?

Columnist Hans Vandeweghe is dan ook scherp voor Van Aert. "Van Aert moet just niks, maar een beetje meer winnen zou van pas komen. Al was het maar om zijn populariteit en salaris te wettigen", zegt hij bij De Morgen

Lees ook... "Het kan niet stuk": Mettepenningen in de wolken door Van Aert
Met 51 profzeges is Van Aert ook niet meer de nummer één van België voor Vandeweghe. Merlier heeft 66 keer gewonnen bij de profs, Evenepoel 67 keer. En dat terwijl Evenepoel in januari nog 26 jaar moet worden.

Wout Van Aert

