Dit zijn de drie beste Belgische rensters in de Tour de France volgens Ine Beyen

De Tour de France Femmes zit erop. Hoogtijd ook om de prestaties van de Belgen eens onder de loep te nemen.

De eerste Tour de France Femmes kende een duidelijke winnaar. Voor de Belgische rensters was er geen hoofdrol weggelegd, al reden er wel enkele rensters zich in de kijker.

Over de Belgische nummer één is absoluut geen twijfel bij wielercommentator Ruben Van Gucht en analiste Ine Beyen: zij schuiven Justine Ghekiere naar voren.

Wat zij liet zien in deze grote ronde was absolute klasse. Een quotering geven op haar prestaties is dan ook eenvoudig: “11 op 10, ze was de beste van alle Belgen”, klinkt het in koor bij Sporza.

Op plek twee zet Ine Beyen dan Margot Vanpachtenbeke. De West-Vlaamse liet zich duidelijk zien. “Ze heeft één etappe heel sterk gereden (zesde in rit 6, red.), waar ze zichzelf heeft overtroffen”, vindt Beyen.

“Maar heeft ze zichzelf ook wat in de vernieling gereden?”, reageert Van Gucht. “Ja, maar waarom niet? Het was haar allereerste grote ronde, dus chapeau voor Vanpachtenbeke.”

De derde plek gaat volgens het tweetal naar Shari Bossuyt die twee keer zesde werd in de sprint. “Ze is direct teruggekomen in dat peloton op het hoogste niveau. Als je dan de Tour uitrijdt met twee top 10-plaatsen, dan kunnen we alleen maar chapeau zeggen”, besluit Beyen.