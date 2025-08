Renaat Schotte ziet één gigantische vijand voor renners in de Vuelta

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Van 23 augustus tot 14 september wordt de Vuelta gereden. Voor de renners wordt het opnieuw stevig afzien, aldus Renaat Schotte.

Renaat Schotte kijkt elk jaar uit naar de Vuelta. “Niet omdat ik er veel van verwacht, maar omdat de Vuelta juist niet doet alsof ze iets moet bewijzen”, vertelt de reporter aan ProCycling.

Schotte verwijst naar de vele etappes op onherbergzame plekken in Spanje. “In het midden van nergens. 30 graden om halftien ’s morgens. Renners die eruitzien alsof ze liever in een zwembad zouden liggen.”

De Vuelta is een strijd tegen de hitte

De meeste renners komen niet fris aan de start van de Ronde van Spanje. Heel wat van hen hebben immers een zwaar seizoen en Tour de France in de benen en moeten ze nog wat laten zien in de Vuelta.

Een rit winnen is de hoofdbedoeling voor velen. Al is er één ongenadige vijand. “De hitte is een tegenstander op zich”, gaat Schotte verder.

“Waar in Frankrijk nog een boom of schaduwrijk dal opdoemt, en Italië frisse lente en besneeuwde toppen inzet, is de Vuelta simpelweg een sauna op twee wielen.”