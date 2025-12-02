Evenepoel ziet groot verschil bij Red Bull-BORA-hansgrohe: "Drie, vier maanden geleden al geregeld"

Remco Evenepoel blikt terug op zijn periode bij Soudal Quick-Step en legt uit waarom hij koos voor Red Bull-BORA-hansgrohe. Hij benadrukt de verschillen in aanpak en voorbereiding tussen beide ploegen.

Periode bij Soudal Quick-Step

Evenepoel reed zeven jaar voor de Belgische ploeg, waarvan zes onder leiding van Patrick Lefevere en het laatste jaar bij Jurgen Foré. In 2023 werd hij nog overtuigd om te blijven. “Het heeft mij één keer overtuigd, in 2023, door te zeggen dat ze er met de investeerders alles aan zouden doen om een aantal dingen in orde te brengen”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Volgens hem werden bepaalde stappen wel gezet, maar de focus verschoof opnieuw naar het klassieke voorjaar. Hij merkte dat er minder nadruk lag op grote rondes, ondanks eerdere successen. “We stonden op het Tourpodium, wonnen de Vuelta en waren op weg om de Giro te winnen: waarom er dan niet harder voor proberen gaan en er meer in investeren?”, vraagt hij zich af.

Toen duidelijk werd dat dit niet langer het plan was, besloot hij uit te kijken naar andere mogelijkheden. “Dus dacht ik ook: oké, als er niet alles aan gedaan zal worden, kan ik ook beter iets anders zoeken.”

Nieuwe aanpak bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Bij zijn nieuwe ploeg ervaart Evenepoel een andere manier van werken. Hij geeft een concreet voorbeeld van de voorbereiding. “Laat me een voorbeeld geven: ze hebben al drie, vier maanden geleden voor het hele voorjaar hotelkamers op de Teide vastgelegd”, vertelt hij.

Evenepoel benadrukt dat de nieuwe omgeving hem frisse ideeën en een andere dynamiek biedt. “Het is ook een nieuwe omgeving met nieuwe ideeën en een nieuwe wind”, besluit hij.