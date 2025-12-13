"Geen nieuws te melden": steeds meer mensen maken zich zorgen om wereldkampioene

Sinds 1 november is er geen spoor van Fem van Empel. Toen moest de Nederlandse wereldkampioen na één ronde al huiswaarts keren in de Koppenbergcross. Sindsdien is het opvallend stil rond haar.

Ook dit weekend nog geen Fem van Empel in het veld

Met de Exact Cross van Kortrijk (zaterdag) en de Wereldbeker van Namen (zondag) lagen er opnieuw kansen voor Fem van Empel om terug te keren in competitie, maar dat zal ze ook dit weekend zeker nog niet doen.

Na haar opgave in de Koppenbergcross zou ze naar Spanje getrokken zijn voor een trainingskamp, maar verder ontbreekt elk spoor van haar voorlopig. En dus maken ook de supporters zich stilaan zorgen om haar.

Ook vorig jaar was Fem van Empel al eens lange tijd niet te zien in het veld. Toen was dat om het nodige mentale oplapwerk te doen. Deze keer weet niemand wat er precies met haar aan de hand is en of er een eventuele blessure of ziekte is of was.



Momenteel is er ‘nog geen nieuws’ om te delen, liet een woordvoerster weten aan Wielerflits. Op die manier blijft het koffiedik kijken en blijven de supporters met vragen zitten. We hopen op een snelle terugkeer van de Nederlandse wereldkampioene.