"Mathieu Van der Poel doet zichzelf geen cadeau"

Foto: © photonews

Dit weekend begint Mathieu van der Poel er opnieuw aan in het veld. De Wereldbeker in Namen wordt de eerste cross van de Nederlandse klasbak. Dat is niet meteen het favoriete parcours voor MvdP om mee te beginnen.

Mathieu van der Poel lijkt klaar om opnieuw te gaan knallen in het veld. Hij zal 12 of 13 veldritten voor zijn rekening nemen en het grote doel wordt een achtste wereldtitel gaan halen in Hulst, om zo ook en passant recordhouder te worden.

Van der Poel is klaar om te knallen in Namen

Van der Poel kwam vorig weekend al van Spanje naar België en lijkt stilaan klaar om te strijden. Zijn waarden op training zijn naar eigen zeggen goed en ook bij de ploeg geloven ze dan ook in de Nederlander.

"De honger om echt te koersen is groot. Toch vind ik het tof en chapeau om te beginnen op een moeilijk - zowel technisch als zwaar - parcours als Namen. Mathieu had het zich gemakkelijker kunnen maken om te starten in Antwerpen en Koksijde volgende week, wat zandomlopen zijn die hem beter liggen."

Mathieu van der Poel neemt de handschoen op

"Ondanks zijn staat van dienst als zevenvoudig wereldkampioen durft hij toch al de handschoen opnemen in Namen tegen Vanthourenhout en Nieuwenhuis die in goeden doen zijn en op zo'n parcours goed uit de verf kunnen komen. Mathieu weet dat hij zich met Namen als eerste cross geen cadeau doet", aldus sterke man Christoph Roodhooft in Het Laatste Nieuws.

Lees ook... Mathieu van der Poel laat er geen twijfel over bestaan: dit is zijn absolute grootste doel
Volgens de sterke man achter MvdP zegt het veel over de honger en de goesting van de Nederlander om te willen crossen. Dat het dan op karakter zal moeten gebeuren in de slotrondes? Die kans is realistisch, want het zal pijn doen in Namen. En dan is hij altijd kandidaat-winnaar.

