Hoe gaat het drie maanden na beroerte met Belgische renner? Hij breekt de stilte

Begin september werd Ludovic Robeet (31) getroffen door een beroerte. Drie maanden later is de Belg van Cofidis aan de beterhand. Hij sprak nog eens met de pers en laat bemoedigende geluiden horen.

Net voor de Canadese koersen in Québec en Montréal werd Ludovic Robeet getroffen door een beroerte. De Waalse renner van Cofidis belandde zo midden september in het ziekenhuis en het bleef stil rond hem tot vorige maand.

Tekenen van beterschap

Toen liet hij op de sociale media voor een eerste keer van zich horen. Daarbij toonde hij meteen tekenen van beterschap. Nu heeft hij bij de RTBF nog wat meer duiding gegeven en ook al in zijn kaarten laten kijken richting toekomst.

"Ik heb al ritten van drie uur gemaakt, dat is het maximum, dus dat is al behoorlijk goed. Het is een grote uitdaging, want ik moet alles weer helemaal opnieuw leren. Het vereist maximale concentratie om op mijn lijn te blijven. Op de weg moet je op alles letten."

Dromen van Vlaamse klassiekers

"Ik probeer zo hard mogelijk te werken om mijn beste niveau weer te bereiken”, aldus de 31-jarige renner, die ook nog aangaf dat hij soms onzeker is op de fiets, maar hij droomt ondertussen wel al van de Vlaamse klassiekers.



Midden juni werd het contract van Robeet met twee jaar verlengd bij de Franse ploeg Cofidis, tot eind 2027. Op het palmares van Robeet staan met een rit in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali in 2019 en Nokere Koerse in 2021 twee profzeges.