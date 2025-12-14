🎥 Van der Poel slaat pas laat toe Namen, foutje breekt Nys zuur op in slotronde

🎥 Van der Poel slaat pas laat toe Namen, foutje breekt Nys zuur op in slotronde
Foto: © photonews

Mathieu van der Poel heeft bij zijn terugkeer in het veld meteen de Wereldbeker in Namen gewonnen. Thibau Nys maakte hem het leven zuur, maar een foutje in de slotronde brak hem zuur op.

In Namen stond Mathieu van der Poel voor het eerst weer aan de start, de wereldkampioen moest wel op de derde startrij plaatsnemen. Zijn start was niet geweldig, maar Van der Poel schoof al snel op naar de top vijf. 

Met Van der Haar, Nys, Vanthourenhout en Van der Poel vormde zich een groepje. In de vierde van negen ronden ging het wel mis voor de wereldkampioen, in een afdaling ging hij over zijn stuur. Bergop reed Van der Poel het gat in één ruk dicht. 

In de zevende van negen ronden viel Van der Poel op dezelfde strook ook aan, enkel Nys kon nog in het wiel blijven. Nys nam de handschoen ook op en zette Van der Poel in de voorlaatste ronde onder druk, Vanthourenhout bleef hangen op zo'n vijf seconden. 

Bij het ingaan van de laatste ronde kwam Vanthourenhout weer aansluiten, Van der Poel wisselde nog van fiets. Nys zette opnieuw druk, maar schoof onderuit in een bocht. Van der Poel rook zijn kans en schudde Vanthourenhout af. 

Lees ook... Van der Poel moet iets toegeven na zege en is duidelijk over Nys en co

Van der Poel sloeg een kloofje en hield ook stand. Nys probeerde nog, maar strandde uiteindelijk als tweede op negen seconden. De wereldkampioen won dus meteen bij zijn rentree, maar makkelijk was het allesbehalve. 

Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Mathieu Van Der Poel
Thibau Nys

