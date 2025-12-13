Opvallende kandidaat voor organisatie van het WK veldrijden: "Bron van opwinding"

Benidorm is kandidaat voor de organisatie van het WK 2031. Dat heeft de stad zelf bekendgemaakt via haar webstek. Daarmee kunnen ze de strijd aangaan met mogelijke andere geïnteresseerden.

In het Torrejó-gebouw, tegenover het populaire Levante-strand in Benidorm, vond afgelopen vrijdag de presentatie plaats van de UCI Cyclocross World Cup – Benidorm Costa Blanca 2026, de vierde editie van het grote Spaanse veldritfestival, dat op zondag 18 januari van start gaat.

De aandacht ging echter vooral uit naar een mogelijk historische aankondiging voor de Spaanse wielersport: het bod van Alicante als gaststad voor de UCI Cyclocross Wereldkampioenschappen in 2031. Dat maakte men bekend op de webstek van de stad.

“Wij zijn ervan overtuigd dat we met dit evenement de juiste keuze hebben gemaakt, omdat het onze positie als leider in zowel toerisme als sport versterkt”, aldus Antonio Pérez, burgemeester van Benidorm en voorzitter van de provinciale raad van Alicante.

Grote bron van opwinding

“Wat werkt, moet worden gekoesterd, en rondom deze UCI Cyclocross World Cup – Benidorm Costa Blanca is er een prachtige samenwerking tussen lokale instellingen en belangrijke stakeholders, zodat we in 2031 een volledig wereldkampioenschap kunnen organiseren."





"Een topevenement dat een aanzienlijke stap voorwaarts zal betekenen." Ook Luis Cervera, directeur-generaal Sport van de regionale overheid van Valencia, is opgetogen. "Dit is een grote bron van opwinding voor ons."