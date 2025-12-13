Michael Vanthourenhout heeft het volgens de analisten heel slim gezien

Michael Vanthourenhout heeft het volgens de analisten heel slim gezien
Foto: © photonews

Dit weekend staan er met Kortrijk en Namen twee nieuwe crossen op het programma. In Kortrijk kwamen niet alle toppers aan de start, terwijl in Namen de terugkeer van Mathieu van der Poel gevierd kan worden. En dus zijn er ook tactische overwegingen.

Heel wat renners starten niet in Kortrijk, omdat ze zich volop willen focussen op de Wereldbeker in Namen op zondag. Anderen kwamen nog maar pas terug uit stage en ook Mathieu van der Poel opent zijn seizoen pas zondag.

Elke koers winnen die nog gewonnen kan worden?

En dus krijgen andere renners nog een keertje de kans om een prijsje te pakken. Dat beseft Michael Vanthourenhout maar al te goed, toen hem voor de start van de cross gevraagd werd naar zijn ambities in Kortrijk.

"Het is leuk om nog eens in het zonnetje te kunnen fietsen zo diep in het seizoen. Het is genieten in de donkere winterdagen, ik kom hier altijd graag en het is een heel mooi parcours", klinkt het bij Sporza erg positief.

Michael Vanthourenhout heeft duidelijk plan

"Het is een snel rondje. Het zal zaak zijn alles op de laatste ronde te zetten. Sparen voor morgen? Neen, als alles goed meezit zal het moeilijk zijn om Mathieu van der Poel te kloppen in Namen", kijkt hij al vooruit naar zondag.

Lees ook... Verrassende tegenstander genoemd: "Hij is waarschijnlijk één van de belangrijkste uitdagers van Van der Poel"
"Het is zaak gewoon te proberen de crossen die er nog komen zonder Mathieu en Wout te proberen winnen of mee te doen voor de overwinning. Alles wat je genomen hebt, kunnen ze u niet meer afnemen dus we gaan alles op alles zetten." Een analyse die werd gevolgd door Ruben Van Gucht en Paul Herijgers in de studio: "Slim gezien!"

