Wout van Aert ondervindt eerste fikse tegenslag richting nieuw veldrit- en wegseizoen

Wout van Aert heeft met een eerste hindernis te maken gekregen richting zijn nieuw veldrit- en wegseizoen. Hij is eventjes ziek geweest.

Wout van Aert laat op Strava weten dat hij de applicatie Rouvy, een indoor-fietstraining-app om op de rollen virtuele ritten af te werken, gebruikt heeft om het trainen te hervatten. Die trainingen hebben dus toch even stilgelegen. "De eerste pedaalslagen in enkele dagen", aldus Van Aert. De voorbije dagen zat de renner dus niet op een fiets.

Dat is opmerkelijk, omdat Van Aert in volle voorbereiding is op de start van zijn veldritseizoen, wat hem dan ook weer helpt bij de opbouw richting het wegseizoen van 2016. Van Aert rijdt op 20 december zijn eerste cross in Antwerpen. Dan kan hij maar beter al een zekere vorm hebben, want ook Mathieu van der Poel staat daar aan de start.

Van Aert zet bij zijn boodschap op Strava ook een emoji: dat van een niet al te vrolijk gezichtje met een thermometer in de mond. Die thermometer moet dus meten of hij koorts heeft of niet. Kortom: Van Aert is enkele dagen ziek geweest. Dat is uiteraard nooit goed nieuws voor een wielrenner, al hoeven we er ook geen ramp van te maken.

Het is veel erger als hij ziek zou worden vlak voor een belangrijke wedstrijd. Dat heeft Van Aert vorig seizoen bijvoorbeeld ondervonden bij de start van de Giro. Hij had zijn zinnen gezet op de eerste ritten en de leiderstrui, maar had door een ziekte tijd nodig om weer naar zijn beste vorm toe te groeien. Hij won dan wel de rit naar Siena.

Van Aert rijdt virtueel in Zuid-Afrika

Van Aert weet dus hoe een ziekte de ambities kan verstoren, maar in dit geval is het wellicht slechts een kleine hindernis in zijn voorbereiding. De virtuele rit die hij afwerkte, was een zogeheten tijdrit langs de westkust van Zuid-Afrika.