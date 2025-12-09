Bekende acteur, dj en influencers: Average Rob lost eerste namen van Turbo Cross

In Hofstade organiseert Average Rob op 22 december opnieuw een Turbo Cross. De eerste namen van de deelnemers zijn bekendgemaakt.

Voor de derde editie van de Turbo Cross kiest Average Rob dit jaar voor een andere locatie. De voorbije twee jaar werd de Turbo Cross telkens tijdens de avondcross in Diegem georganiseerd, dit jaar gaat die door in Hofstade.

Anders dan de voorbije jaren zal de Turbo Cross ook niet tussen de wedstrijd van de vrouwen en de mannen worden gereden, maar wel nadien. Met het toevoegen van obstakels zal het parcours een metamorfose ondergaan.

Nieuw concept Turbo Cross

Vorig jaar werd er ook nog gewerkt met duo's die elkaar aflosten, dit jaar is het weer ieder voor zich. Er is een race voor bekendheden, maar daarnaast ook eentje voor de profs. Beide wedstrijden hebben ook aparte races voor mannen en vrouwen.

Zo'n twee weken voor de start zijn de eerste deelnemers bekendgemaakt. Average Rob en zijn broer Arno The Kid zijn uiteraard van de partij, onder meer acteur Boris Van Severen, dj Hakim Chatar en heel wat influencers zijn van de partij.

Deelnemers Turbo Cross

- Average Rob

- Arno The Kid

- Boris Van Severen

- Rivenzi

- Gerben Tuerlinckx

- Henokd

- Hakim Chatar

- Ender Scholtens

- Yung Mavu

- Charles Masset

- Denzel Bos



