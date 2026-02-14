"Het moet wel": Bruyneel geeft reden voor vertrek trainer Vingegaard en schat gevolgen in

Jonas Vingegaard zag zijn trainer Tim Heemskerk na acht jaar vertrekken bij Visma-Lease a Bike. Johan Bruyneel vermoedt dat een conflict aan de basis lag van het vertrek van Heemskerk.

Jonas Vingegaard moest door een valpartij op training en ziekte al de UAE Tour laten schieten. Deze week zag de Deen ook zijn trainer Tim Heemskerk vertrekken, die acht jaar aan de slag was bij Visma-Lease a Bike.

Conflict tussen Heemskerk en Visma-Lease a Bike?

Vooral de aankondiging van het vertrek van Heemskerk viel op. "Ik merk dat ik de laatste tijd moeite had om mijn creativiteit en passie te blijven inzetten, iets dat voor mij belangrijk is in mijn vak als trainer."

"Het ruikt alsof er een conflict is geweest, tussen Tim Heemskerk en Richard Plugge, of de Head of Performance (Mathieu Heijboer, nvdr). Ik weet niet precies waar het vandaan komt, maar het moet wel", zegt Johan Bruyneel bij THE MOVE+.

Gevolgen voor Vingegaard door vertrek trainer?

Toch ziet Bruyneel het vertrek van Heemskerk niet als een groot probleem voor Vingegaard. "Visma-Lease a Bike weet wat het moet doen. Er gaat niet veel veranderen, alleen de manier waarop de nieuwe coach de prestaties anders interpreteert."



"Wat zijn coach ook heeft gedaan: hij heeft het gedeeld met de andere coaches. Ik zie het dus niet als een groot probleem", concludeert Bruyneel dan ook. Afwachten of dat ook zo zal zijn.