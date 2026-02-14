Moeite met het mountainbiken: Van der Poel zegt wat zijn twee beperkingen zijn

In het veldrijden en op de weg blinkt Mathieu van der Poel uit, in het mountainbiken wil het maar niet lukken. De Nederlander weet ook waarom het zo moeilijk is.

Mountainbike geen succes in 2025 voor Van der Poel

Eind mei vorig jaar maakte Mathieu van der Poel opnieuw een uitstapje naar het mountainbiken. In het Tsjechische Nove Mesto ging Van der Poel al in de eerste ronde tegen de grond, daarna viel hij nog eens op het wasbord.

Van der Poel moest uiteindelijk opgeven, later zou blijken dat hij een kleine breuk had opgelopen in zijn hand. Het WK in september verliep ook niet goed, Van der Poel werd er 29ste op ruim vijf minuten.

Van der Poel weet waarom mountainbike zo lastig is

Waarom heeft Van der Poel het zo moeilijk in het mountainbiken? "Een mountainbike is iets helemaal anders, en ook niet iets waar ik mee ben opgegroeid. De parcoursen worden ook steeds technischer", zegt Van der Poel in de WHOOP-podcast.

"Je moet tegen de beste mountainbikers strijden, die veel lichter zijn dan ik. Dat maakt het heel moeilijk om te concurreren. Ze zijn ongeveer 10 kilo lichter dan ik. Dat maakt het moeilijk om ze bergop te volgen."

"Zij zijn ervoor geboren. Ik ben een crosser, dat maakt het mountainbiken lastig. Maar sinds m'n eerste wedstrijden in het mountainbiken ben ik er verliefd op geworden", besluit Van der Poel nog. En dus blijft hij het proberen.