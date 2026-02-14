📷 "Voor de moraal": twee zaken houden Wout van Aert gemotiveerd op training

Op hoogtestage in de Sierra Nevada blijft Wout van Aert trainingen op de rollen afwerken. Stroopwafels en gravel moesten hem toch wat moraal geven.

Nog tot 25 februari zit Wout van Aert op hoogtestage met zijn ploeg Visma-Lease a Bike in de Sierra Nevada. Het weer zit echter niet mee in het gebergte in het zuiden van Spanje, vooral dit weekend niet.

Van Aert traint opnieuw op de rollen

De temperatuur kwam zaterdag niet boven de -2 graden Celsius uit en dus was het te gevaarlijk om buiten te trainen. Van Aert was dus nog maar eens veroordeeld tot trainen op de rollen, wat hij wel vaker deed de afgelopen dagen.

Van Aert trainde zo'n anderhalf uur en legde daarin net 50 kilometer af met ook zo'n 600 hoogtemeters. Hij reed virtueel een deel van de Big Sugar Classic, een gravelkoers in de VS. En at wat stroopwafels als snack.

"Stroopwafels en gravel voor het moraal", schreef Van Aert op Strava. Ook vrijdag moest Van Aert op de rollen rijden, dat deed hij maar liefst drie keer. In totaal reed Van Aert zo zo'n 150 kilometer op de rollen.

Programma Wout van Aert



Binnen exact twee weken zal Van Aert aan zijn seizoen beginnen in de Omloop Nieuwsblad. Kuurne-Brussel-Kuurne zou hij dit jaar niet rijden, drie dagen na de Omloop zou Van Aert wel debuteren in de Ename Samyn Classic.