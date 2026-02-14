🎥 Widar begint uitstekend aan zijn seizoen, nog maar eens prijs voor ploeg van Pogacar

🎥 Widar begint uitstekend aan zijn seizoen, nog maar eens prijs voor ploeg van Pogacar
Foto: © photonews

Jarno Widar (Lotto-Intermarché) heeft zich meteen laten zien in zijn eerste koers van het seizoen. In de Figueira Champions Classic werd de 20-jarige Belg knap vierde.

Sinds dit seizoen is Jarno Widar volwaardig prof en het toptalent van Lotto heeft zich meteen laten zien in zijn eerste koers van het jaar. In de Figueira Champions Classic overleefde Widar een schifting in de finale, hij zat in een kopgroep van zeven. 

Widar vierde in eerste koers van 2026

Alex Aranburu (Cofidis) trok op zeven kilometer van de streep door, maar Widar kon niet volgen. Dat kon enkel nog Antonio Morgado (UAE Team Emirates-XRG), de Portugees wilde zichzelf in eigen land graag opvolgen. 

Dat lukte ook, in de sprint klopte Morgado zijn medevluchter Aranburu. Widar kon nog sprinten voor de derde plaats op tien seconden, maar verloor van het Spaanse toptalent Pau Martí (21, NSN). Met een vierde plaats mag Widar zeker tevreden zijn. 

Winst voor Riccitello en Soler

In Frankrijk heeft Matthew Riccitello (Decathlon-CMA CGM) in de Ronde van de Provence een dubbelslag geslagen. Hij klopte bergop Carlos Rodriguez (INEOS Grenadiers) en is ook de nieuwe leider. 

In de tweedaagse Ronde van Murcia werd de tweede etappe door hevige rukwinden geneutraliseerd en ingekort tot een criterium van 10 kilometer. Een winnaar van de tweede etappe kwam er niet, de eindzege van Marc Soler (UAE) kwam zo niet in gevaar. 

